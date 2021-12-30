CHP’den Bahçeli’ye İmamoğlu yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Suçluysa elbette görevinden alınmalı” diyen Bahçeli’ye yanıt veren CHP’li Seyit Torun, “Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul’da kaybettiği mitilini bulsun!” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye başlattığı ‘terör teftişi’ne sahip çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli, İmamoğlu hakkında, “Suçluysa elbette görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir” dedi. Bahçeli, “İstanbul terör örgütlerine teslim edilemeyecektir” ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter’dan açıklama yaparak Bahçeli’ye yanıt verdi.

"Nerede kaldı” dediğimiz Bahçeli, iktidarın ağzındaki baklayı çıkarmış!" diyen Torun, “Bahçeli kayyum hayali kurmadan önce İstanbul’da kaybettiği mitilini bulsun! Millete ihanet etmeyi iyi bilirsiniz: Elinizden geleni ardınıza koymayın! Bizim arkamızda milletimiz var, milletin iradesi var!” ifadelerine yer verdi.