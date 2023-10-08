CHP İstanbul İl Kongresi'nde de kavga çıktı

Seçimlerin ardından "değişim" tartışmasının başladığı CHP'de, kongre sürecine girilmişti. İzmir, Manisa, Siirt ve Konya kongrelerinde çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi. CHP'nin bugün gerçekleştirilen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde de kavga çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı'nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışıyor.

Kongrede konuşan, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhlayarak tepki gösterdi. Bir başka grubun da yuhalayan gruba tepki göstermesinin üzere, taraflar arasında arbede yaşandı.