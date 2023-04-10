CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla hava ateş ettikten sonra yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen dört şüpheliden biri serbest bırakılırken, diğer üç şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.

Parti binasının yerini dahi bilmediklerini iddia eden şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.

Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli Emre D.'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre Emre D.'nin hava ateş etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.