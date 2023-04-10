Meclis'teki dokunulmazlık dosyası sayısı rekor kırdı

TBMM'ye 27'nci dönemde ulaşan dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı.

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona, bin 811 fezleke havale edildi. Bin 811 dosyadan; bin 320'si HDP, 288'i CHP, 89'u DBP, 35'i TİP, 20'si AKP, 19'u İYİP, 9'u MHP ve geriye kalan 31 dosya diğer partiler ile bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinden oluştu.

Halen görüşülmeyi bekleyen fezlekelerden 28'inci dönemde milletvekili seçilmeyenlerin dosyaları, ilgili savcılıklara verilecek.