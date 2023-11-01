CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: 'İstanbul’da 185 kurultay delegesi Özgür Özel’i destekliyor'

CHP'nin hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde Ankara’da kritik bir zirve gerçekleşti. CHP’de genel başkan adayı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Çelik, şunları söyledi, "İstanbul Kongresi'nden sonra seçilen 196 kurultay delegemizle iki büyük toplantı yaptık. Bunlardan bir tanesi tanışma toplantısıydı, diğeri de değerlendirme toplantısıydı. Açık kürsüyle yaptığımız toplantıda kürsüye çıkarak söz alan tüm delegelerimiz açık ve net bir biçimde değişimi tariflediler. İl yönetimimizin de bir değişim talebi olduğunu gözlemledik.

İstanbul, toplumun beklentilerine karşı siyasi sorumluluğu üstlenmiştir. İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak sayın Özgür Özel'e imza vermiştir. Bu irade aynı zamanda İstanbul halkının iradesidir. Biz İstanbul'da sokakta bir değişim talebi olduğunu görüyoruz. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır. İstanbul umudun sesidir. İstanbul umudun şehridir. İstanbul, partimizi daha ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için 185 kurultay delegesiyle genel başkan adayımız Sayın Özgür Özel'in yanındadır."