CHP 'infaz' düzenlemesini AYM'ye taşıyacak

CHP, iktidarın yaptığı ve bazı hükümlülere açık cezaevine üç yıl erken geçme ve açık cezaevinden de tahliye imkânı veren infaz düzenlemesinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

Duvar'ın aktardığına göre; Halk TV canlı yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu düzenlemenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

Motorlu taşıtlara ek vergi getiren kanun teklifinin içine yeni maddelerinin eklenmesiyle son şekli verilen düzenlemeyi ayrı ayrı yargıya taşıdıklarını söyleyen Günaydın,"Biz düzenlemeleri parçaladık. MTV'yi bir ay önce yayınladığının 10. gününde AYM'ye taşıdık. Bu bir başarıdır. Geriye kadar düzenlemeler tamamlanmıştır. Partide sorumluluk bendedir. Hukukçulardan görüş alarak son halini verdik. Cuma günü AYM'ye götüreceğiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla 15 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre 31 Temmuz'a kadar cezaevinde bulunan bazı hükümlülere, açık cezaevine üç yıl erken geçme ve buradan da tahliye imkânı verildi.

Düzenleme "katiller, uyuşturucu satıcıları ve tecavüzcülerin serbest kalacağı, siyasiler ve gazetecilerin kapsam dışı bırakıldığı" eleştirileriyle tepki çekmişti.