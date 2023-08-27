CHP ile İYİP arasında 'fatura' tartışması: 'Kazanılacak seçimi kaybettik'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine CHP kanadından ilk tepki eski CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, "CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" dedi.

Tekin, TV100'de katılmış olduğu canlı yayında Akşener'in sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesini İyi Parti aylarca tartıştı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara yanıt vermedi. Asla Akşener'i de ve İyi Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir."

'Herkes faturayı İYİP'e kesti'

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta da Sözcü TV’de katıldığı programda CHP’ye ağır bir fatura kesileceğini söyledi. Usta, "Kazanılacak seçimi kaybettik" dedi.

Siyasal İletişim Danışmanı Suat Özçelebi'yse Usta konuşurken araya girerek “İyi Parti’ye bir fatura var mı?” diye sordu. Usta, Özçelebi’ye, “İyi Parti için başaramadık, kaybettik özür diliyoruz deniyor. Faturayı kesiyor zaten muhalif medya. Eski siyasetçiler, yeni siyasetçiler herkes faturayı İyi Parti’ye kesti. Biz daha ne faturası ödeyeceğiz? Daha ne bedel ödeyeceğiz?” dedi.

Ne olmuştu?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden yapacağını duyurduğu konuşmada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş "Biz bu seçimde yalnız iktidarla değil bu seçimin kaybedilmemesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. 'Önce ben, önce şahsım' diyenlerle uğraştık. Tüm çabalarımıza rağmen yenilgiye engel olamadık" ifadelerini kullanmıştı.