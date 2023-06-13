CHP il başkanlarından 'değişim' vurgulu ortak bildiri

Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki kentlerin CHP il başkanları, seçimlerin ardından CHP için 'değişim' çağrısı yaptıkları bir bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride “Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemi yeninin gerekliliklerini de gözeterek inşa etmelidir. Yenilenme kaçınılmazdır” denildi.

CHP’nin Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce, Çankırı ve Tokat İl Başkanları seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı.

İl başkanlarının ortak açıklamasında, “Seçim atmosferi iktidar tarafından oluşturulan asimetrik koşullarda ve ağır anti demokratik zeminde biçimlenmiştir. Ancak, iktidarın baskısıyla oluşturulan dışsal nedenler kadar içsel süreçlerin değerlendirilmesi de vazgeçilmezdir. Bu anlamda bir yüzleşme ve özeleştiri süreci bizim için kaçınılmaz, ertelenemez bir gerekliliktir. Hiçbirimizi memnun etmeyen bu seçim sonuçlarının pek çok nedeni var” denildi.

'Parti politikalarının belirlenmesinde özne olmaktan çıkarılan örgütler...'

İl başkanları olarak sonuçların sorumluluğunu üstlendiklerini belirten CHP’li il başkanları, partilerinin “merkezileştiğini” belirterek şunları kaydetti:

“Partimizde uzun süreden bu yana bir yönetim tarzı olarak tercih edilen merkezileşme anlayışı, merkez ve örgütler arasında dinamik bir alışveriş olanağını ortadan kaldırmıştır. İl başkanlıkları merkezin rutin işlerinin takip edildiği atıl örgütler haline dönüştürülmüş, siyasetsizlik bir siyaset hattı olarak yerleştirilmiştir. Parti politikalarının belirlenmesinde özne olmaktan çıkarılan örgütlerin en kritik konularda bile karar süreçleri dışında tutulması, değersizlik ve anlamsızlık duygusunu tetiklemiş, motivasyon kaybına yol açmıştır.”

'Örgütün tazelenme imkanı engellendi'

Parti Meclisi’ne seçilmeyen isimlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atandığını ve merkezi politikaların belirlenmesinde etkili hale getirildiğini ifade eden CHP’li il başkanları, “Yani atanmışların karar süreçlerinde tayin edici olduğu fiili bir durum yaratılmıştır. PM ve MYK karar organı olmaktan çıkarılmış, parti kurullarının dışında alınmış kararların onay makamı haline getirilmiştir” dedi.

Olağan kongrelerin ertelenmesinin “örgütün tazelenme imkânını” engellediğini ve örgütsel yorgunluk yarattığını ifade eden il başkanlarının açıklamaları ve eleştirilerinden öne çıkanlar şöyle:

'Seçmen ikna edilemedi'

"Aday listelerinin kompozisyonu örgüt vicdanını zedelemiştir. 5-6–7 dönemdir milletvekili olmayı makul gören, bunu sindiren ve bunun önüne geçmeyen irade kamuoyu tarafından mahkûm edilmiştir. Özellikle ittifak partilerine verilen kontenjanların ölçüsüz, hesapsız, verisiz bir biçimde sunulması örgütlerin ve seçmenin tepkisine yol açmış ve seçmen bu konuda ikna edilememiştir. Parti fikri zenginliğini önemsemeden, ideolojik bir bulanıklığa hapsolmuş, sağdan oy alma kaygısı içinde rotasını kaybetmiştir.

'Yeni örgütlenme modellerinin tesis edilmesi gerekiyor'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, toplumun yarıya yakını muhalefet cephesinde, Türkiye’de değişim iradesinde ortaklaşmıştır. Bu çok önemli bir güçtür. Buna karşın Cumhuriyet Halk Partisi seçim sonuçları itibarıyla beklenen ivmeyi yakalayamamıştır. Yeni dönem hem toplam muhalefet hattını müşterek bir zeminde tutmayı hem de özel olarak partinin güçlenmesini sağlayacak yeni araçların, siyaset yapma biçimlerinin ve örgütlenme modellerinin tesis edilmesini gerektirmektedir.

'Yenilenme kaçınılmaz'

Tam da bu bağlam içinde; Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemi yeninin gerekliliklerini de gözeterek inşa etmelidir. Yenilenme kaçınılmazdır. Genel Merkez – örgüt – seçmen ekseninde siyaseti yeniden örecek, Türkiye’nin yarınlarında yeniden güçlü bir seçenek olmamızı sağlayacak bir değişim acil bir ihtiyaçtır.

'Değişim siyasi tazelenmeyi içermeli'

Bu değişim öncelikle siyasi bir tazelenmeyi içermeli, siyaset yapma biçimini de değiştirebilen kadroları donatacak bir ufka sahip olmalıdır. Bugünün ihtiyacı, siyaseti Genel Merkez koridorları dışına taşıran, seçmen odaklı, sokakla ve hanelerle sürekli ve hayatın doğal akışı içinde bir alışveriş içinde olan, siyaseti teknik bir uğraşı olarak değil bizzat toplumsal bir mücadele aracı olarak gören bir anlayışın bir yönetim tarzı haline gelmesidir. Elbette bu değişim ancak yeni bir liderlik anlayışı ve yeni bir vizyon da ortaklaştırılacak merkezi ve örgütün bütününü kavrayan zengin ve güçlü kadrolar ile vücut bulacaktır."

Ortak metine imza atan CHP İl Başkanları şu şekilde:

Hikmet Erbilgin- CHP Kastamonu İl Başkanı

İnan Savaş Yüksel – CHP Sinop İl Başkanı

Cemal Selim Karakaş- CHP Bartın İl Başkanı

Vedat Yaşar- CHP Karabük İl Başkanı

Ersan Türkoğlu- CHP Bolu İl Başkanı

Murat Pulat – CHP Zonguldak İl Başkanı

Semih Cemşit – CHP Düzce İl Başkanı

Galip Ağaoğlu – CHP Çankırı İl Başkanı

Murat Yazıcı- CHP Tokat İl Başkan