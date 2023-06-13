İmamoğlu: Parti içindeki münazaralarımız bittikten sonra ne istediğimizi paylaşırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından bazılarıyla 2-3 kez olmak üzere CHP’de akla gelen herkesle görüştüğünü belirtti.

İmamoğlu, "Değişim derken neyi kastettiniz? Kılıçdaroğlu da aynı şeyi diyor. Siz değişimle genel başkan değişimini mi kastediyorsunuz" sorusuna, "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra, elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız" karşılığını verdi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul'u düşünmek de önemli” sözleriyle ilgili ise “Mesele İstanbul'dan ibaret değil" dedi.

'Parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum'

İmamoğlu, "29 Mayıs'ta değişim mesajı vermiştiniz 30 Mayıs'ta da Özgür Özel'le bir görüşme yaptığınız iddia ediliyor. O görüşmenin ayrıntılarını merak ediyoruz. Kendisinin de kurultay sürecinde ön plana çıkışını nasıl yorumlayacaksınız" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ben, sadece Özgür Özel ile değil, Engin Altay, Engin Özkoç, Selin Sayek Böke, yani partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm, hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri var. Zaten görüşüyorduk şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük, sadece tarihi konusunda emin değilim. Yani siz 30'u iddia ediyorsunuz ama emin değilim ben tarihinde. Çünkü bazılarıyla iki kez görüştüm, üç kez görüştüm emin değilim ama hepsiyle görüşüyorum."

'Bir de değişim talebi var'

İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 'Ben de göreve hazırım' açıklamasını nasıl değerlendiğine ilişkin de şöyle konuştu:

“Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. 'Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım' şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var. Bu hepimizde var konuşuyoruz zaten. Yani partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyoruz.”

'Uydurma işler üzerinden arayışlar nafile'

"Hakkınızda yeni bir dava açıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunuz dönemlerde ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan davada yine hakkında siyasi yasak isteniyor ve yarın ilk duruşma var" hatırlatması üzerine de İmamoğlu, şunları söyledi:

"Evet. Beylikdüzü döneminden kalma, Danıştay'ın hakkımızda, bizim itirazlarımıza dönüp bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın dosya arşiv araştırması gibi böyle bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten o soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız altının nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız.

Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa görevimiz gereği ülkemizin, devletimizin her birine hesap vermeye hazırız. Eksiğimiz varsa onun da gereği neyse onun da cezasını çekmeye hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun cevabını verir günü geldiğinde. Onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur."

'Ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız'

Ekrem İmamoğlu, "Değişim derken neyi kastettiniz? Kılıçdaroğlu da aynı şeyi diyor. Siz değişimle genel başkan değişimini mi kastediyorsunuz" sorusuna "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra, elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız" karşılığını verdi.

'Mesele İstanbul'dan ibaret değil'

İmamoğlu, "İstanbul'u düşünmek de önemli' dedi sayın genel başkan, siz aday olursanız İstanbul ne olacak" sorusuna da "Tabii ki yani kendileri genel başkanımız, İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye’yi de düşüneceğiz geleceği de her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan ibaret değil" dedi. (ANKA)