CHP il başkanları toplantısı 8,5 saat sürdü: Kaftancıoğlu'ndan açıklama

CHP’nin 81 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında bugün parti genel merkezinde toplandı.
Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantı 8,5 saat sürdü.
Toplantısının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız.”