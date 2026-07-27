CHP heyetinden TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'Yeni Parti' ziyareti

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin Özgür Özel'in Genel Başkanlığı'nda Yeni Parti'yi kurmasının ardından TBMM'de kimi değişikliklere gidilecek.

Bu kapsamda hem Başkanlık Divanı'nda hem Meclis'teki makam odalarında hem de komisyonlarda değişiklikler olacak.

Faik Öztrak’ın başkanlığındaki CHP Grubu heyeti, öğle saatlerinde Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. CHP heyetinde grup başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli ve yedek grup başkanvekili Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da yer aldı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Yeni Parti’nin kurulmasının ardından, Başkanlık Divanı’nda üye durumu, CHP’nin grup toplantı saati, halen CHP’ye tahsisli oda ve eşyalar ile yer tahsisi gibi yapılacak değişiklikler ele alındı.

Görüşmenin ardından Faik Öztrak, ANKA'nın sorusu üzerine görüşülen konularla ilgili henüz bir netlik olmadığını belirterek, "Daha Sayın Başkan ilgileniyor" dedi. "Grup toplantı saati belirlendi mi" sorusuna "Hayır" yanıtı veren Öztrak, yeni düzenin ne zaman netleşeceğine ilişkin "Bir an önce netleşir" karşılığını verdi.

Öte yandan, CHP'nin Grup Yönetimini belirlemek üzere bir kapalı grup toplantısı yapacağı öğrenildi.

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