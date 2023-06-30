CHP heyeti Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret edecek

CHP'nin tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için oluşturduğu 5 kişilik heyetin Pazar günü Yanardağ’ı cezaevinde ziyaret edeceği açıklandı.

TELE1’e bağlanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Pazar günü Merdan Yanardağ’ı ziyaret edeceklerini söyledi. Berberoğlu, “Yanardağ’dan terörist çıkmaz ona atılan bu ifadeyi temizlemek de gazetecilik mesleğinin bir gereğidir” dedi.

CHP'nin Yanardağ için oluşturduğu heyette Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yüksel Mansur Kılıç yer alıyor.