CHP heyeti Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü

CHP heyeti bugün Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet dün de Erbil'de KDP lideri Mesut Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmüştü.

Rudaw'da yer alan habere göre, CHP heyeti ile görüşmesinde Neçirvan Barzani, "bölgesel sorunların çözümünde diyalog, karşılıklı anlayış ve inkar yaklaşımının aşılmasının önemine" vurgu yaptı. Barzani, bu ziyareti de "CHP’nin yeni politikası" olarak nitelendirdi.

Ziyaretin amacından bahseden Salıcı ise "bölgedeki sorunların ve gerilimlerin çözümünün halklar ve bileşenler arasındaki diyalog ve karşılıklı anlayıştan geçtiğini" belirtti. Salıcı partisinin bu amaçla uzun vadeli bir vizyon belirleyerek yola çıktığını kaydetti.

Görüşmede "Irak'ta yaklaşan seçimler, ülkenin genel durumu, IŞİD tehlikesi ve bölgenin geleceğine ilişkin öngörüleri kapsayan konular"ın ele alındığı belirtildi.

Öztrak: Bu ziyaret partimizin Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı projesi için yapıldı

Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugünkü basın toplantısında CHP heyetinin Erbil ve Kerkük'e düzenlediği ziyaretle ilgili soruya verdiği yanıtta "Bu ziyaret, partimizin iktidara geldiğinde hayata geçireceği en önemli projelerden biri olan Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı projesi için görüş alışverişi çerçevesinde yapılmıştır" dedi.

Öztrak "Heyetimiz şu anda Kerkük yolunda. Irak Türkmen Cephesi yetkilileri ile görüşecek. Çarşamba günü Türkiye'ye döndüklerinde görüşmeler ile ilgili daha detaylı açıklamaları da yapacaklar" açıklamasını yaptı.