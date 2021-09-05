CHP heyeti Erbil'de Barzani ile görüştü

CHP heyeti bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Erbil'de eski IKBY başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüştü. Heyet daha sonra IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Erbil'i ziyaret eden heyette CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat da yer alıyor.

IKBY Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Rudaw'ın haberine göre yapılan açıklamada Salıcı'nın, Mesrur Barzani’ye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ilettiği ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Ziyaretin amacının Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu ifade eden Salıcı, CHP'nin ortak öneme sahip bir dizi konuda görüşlerini yansıtmak için burada bulundukları söyledi.

Mesrur Barzani de komşu Türkiye’nin de bölge ve dünyada önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Kürdistan Bölgesi’nin bölgede huzur faktörü olduğunu, çok uluslu ve çok inançlı toplulukların yaşadığı Türkiye ile de her zaman iyi ilişkiler içinde olmak istediğini" vurguladı.

Salıcı: İlk ziyaretimiz ama son ziyaretimiz olmayacak

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşme sonrası gazetecilere konuşan Oğuz Kaan Salıcı, “Çok sıcak karşılandık. Bu kadar sıcak karşılanmaktan dolayı büyük mutluluk duyduk. Bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk ziyaretimiz ama emin olun son ziyaretimiz olmayacak” dedi.

Türkiye ile IKBY ilişkilerine değinen Salıcı, “Bizim arkadaşlıklarımız var, dostluk bağımız var, değişik bağlarımız var, akrabalık bağımız var. Bu bağlarımızın aramızdaki ilişkileri daha iyi bir noktaya götürmesi için bir aşama olmasını istiyoruz. Siz burada huzurlu, biz de Türkiye’de huzurlu olalım. Siz burada zenginleşin, biz de Türkiye’de zenginleşelim. Güvenliğimiz ortak, birbirimizin güvenliğine katkı sunalım. Bu akrabalık bağlarını daha ileriye götürecek adımlar atalım” ifadelerini kullandı.

Salıcı, Rûdaw muhabirine yaptığı açıklamada, ortak tüm konuların diyalog yolu ile tartışılıp görüşülebileceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, “Kürt ve Türkler arasındaki sorunlar da mı?” sorusuna, “Tüm sorunlar, Türkiye ile Irak, partiler arasındaki sorunlar, HDP, KDP ve bölgedeki sorunlar da. Sorunlarımızdan bahsetmek ülkemizin geleceğinden bahsetmek daha yararlıdır” yanıtını verdi.

TSK ile PKK arasındaki çatışmaların görüşmelerde dile gelip gelmediği yönündeki soruyu da Salıcı, “Bakın, şiddet ve terör olduğunda demokratik ilişkiler kurulamaz. Bu yüzden terörizm ve şiddet durmalı ki sonra siyaset ve diplomatik ilişkiler sağlanır birlikte diyalog kurulabilir. Farklı taraflar diyalog kurabilir. Fakat silahlar konuşur ve şiddet olursa diyalog da olmaz” şeklinde yanıtladı.

CHP: OBİT'in kurulmasının önemine değinilecek

CHP heyetinin Erbil’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran Hareketi temsilcileri ve Ezidi inanç önderleri ile görüşeceği, heyetin daha sonra Kerkük’te; Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret edeceği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

“Partimiz, Ortadoğu barışı ile ülkemizin bölgesel hak ve menfaatlerini önceleyen bir siyaset anlayışını benimsemektedir. Kuzey Irak’ta yapılacak görüşmelerde, bölge barışına katkı sunmak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’ (OBİT) kurulmasının önemine değinilecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi, komşularla diyalog kanallarımızın açık tutulmasının önemine inanarak, Ortadoğu’da suların durulması için Ana Muhalefet Partisi olarak büyük bir hassasiyet ve sorumlulukla üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir."