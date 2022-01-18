CHP, HDP'li vekil Semra Güzel hakkındaki kararını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, bir PKK üyesiyle fotoğrafları basına servis edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararlarını açıkladı.

Öztrak, fezleke görüşmesiyle ilgili partisinin tutumunun sorulması üzerine, "Geçen hafta zaten tutumumuzu çok net ifade etmiştim. 'Terör kırmızı çizgimizdir' diyerek gereğini de yapacağımızı söylemiştim. Biz CHP olarak elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Gereğini yaparız" dedi.

İYİP de söz konusu fezlekeye Meclis'te "evet" diyeceklerini duyurmuştu.