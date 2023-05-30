CHP grup başkanvekillerinin tamamını değiştirecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili kaydını oluşturduktan sonra açıklamalarda bulundu. Partinin yeni grup başkanvekillerinin seçileceğini belirten Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı kimse düşünmesin" dedi.

Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim sonuçları değerlendirilecek. Bu parlamentodan Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı inancıyla ayrılmıştık ama seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız.

'Kılıçdaroğlu'na oy veren kimse kızgın değil'

Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz. Kimse korkmasın. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yapacağız.

Sayın Genel Başkan bu süreci olması gerektiği gibi yönetti. Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yöneltmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nin seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız."