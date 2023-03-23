CHP Grup Başkanvekili Özkoç aday olmayacağını açıkladı

TBMM’de basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bundan sonraki yürüyüşümüzde inşallah Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede de buluşurum” dedi. Basın mensuplarına seslenen Özkoç, “İnşallah özgür gazeteciliğin yapıldığı, hepinizin hakkının hukukunun korunduğu Türkiye’de birlikte buluşuruz” dedi.

Özkoç, şunları söyledi:

"Bu salonda grup başkanvekili olarak sizlerle defalarca toplantı yaptım. Bu salonda yaptığım grup başkanvekili olarak son toplantıma katılacağım. Bugüne kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yasamada görev yaptım. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm. Yürüdüğüm yolda onurlu bir yürüyüşün, adalet, insanların huzuru ve mutluluğu için yürüyüşün bütün gururunu taşıdım. Bundan sonraki yürüyüşümüzde inşallah Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede de buluşurum. Bundan sonra takdir edenler bana yürütmede bir görev layık görürlerse onu yaparım. Ülkem için beni nerede layık görürlerse orada görev yapmaya hazırım."