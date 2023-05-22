CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Suriyeliler TSK ordusunda subay olarak görev yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Suriyeli insanların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde asteğmen, subay ve asker yapıldığı bilgisi bizde mevcut" iddiasında bulundu.

Konuya ilişkin Halk TV canlı yayınında konuşan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeli insanların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde asteğmen, subay ve asker yapıldığı bilgisi bizde mevcut. Suriyeliler şu anda TSK ordusunda subay olarak görev yapıyorlar. Bu iddia değil, bir bilgidir. Suriyeli vatandaşlar şu anda TSK'da subay olarak görev yapıyorlar. Anne ve babalarının soyisimlerine bakarak, kendi soyisimlerine bakarak görebilirsiniz. Milliyetçiliği yere göğe sığdıramayanlar askeri bile artık Suriyelilerden almaya başlamış durumdalar. Şu anda asteğmen, subay olan Suriyeliler mevcut."