Kılıçdaroğlu: 'Kaçaklar kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala Twitter'dan yeni bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarına kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak! Unutma, o oy benim için değil, evladın için vereceksin. Vatanını seven, sandığa gelsin."