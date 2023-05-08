CHP Erzurum İl Başkanı: Emniyet'i defalarca uyarmamıza rağmen önlem alınmadı

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı için polisin yeterli önlem almamasını eleştirdi.

Dülger yazılı açıklamasında Erzurum programının valilik ve emniyetin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, Yakutiye Kent Meydanı'ndaki konuşma sonrası halk ve esnafın Cumhuriyet Caddesi boyunca selamlanacağını ifade etti.

DHA'da yer alana habere göre CHP'li yönetici, mitinglerine engel olmak için meydana park edilen otobüslerin kaldırtıldığını belirterek "Her şey düzelmişken bu defa organize bir topluluk etrafta biriktirilmiş, alana gelenlere sözlü ve fiziki tacizler yaşanmaya başlanmıştır" ifadesini kullandı.

Dülger şunları kaydetti:

"Emniyet yetkililerini defalarca uyarmamıza rağmen bu saldırgan gruba yeterli önlem alınmamış, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu otobüs alana yaklaşınca saldırılar iyice artmış, otobüs taşlanmış, bu taşlarla alanda yaralananlar olmuştur. Orada olanlar kameralarca an an çekilmiştir, gerçek apaçık ortadadır.

(...) Orada daha trajik olayların yaşanmasını Sayın Ekrem İmamoğlu alandan ayrılarak engellemiştir ve alandan otobüsle ayrılanlara emniyet eşlik etmemiş, alanın tahliyesinde de yeterli önlemler alınmamıştır."