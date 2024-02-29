CHP bu seçimde sandıklara kesin sahip çıkacakmış

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde trafolara giren kediler, 2017’deki anayasa referandumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusula ve zarflarının da geçerli sayması, 2019'da veri akışının durdurulması gibi pek çok skandalın yaşandığı seçimlere karşı şaibe şüphesi artık genel kabule dönüştü. İşte bu sebeple de muhalefet partileri özellikle de CHP her seçim öncesinde seçim güvenliği için yeni adımlar attıklarını, dijital ortamda nasıl ilerlediklerini pazarlıyor.

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin 81 il başkanıyla yaptığı toplantıda "seçim güvenliği çalışmalarını tamamlayın" dedi.

CHP'nin kozmik odasının altyapısı güçlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Bu defa partinin kurumsal internet sitesinden seçim sonuçlarının takip edilebilmesi planlanıyor. Ayrıca her ilçede bilişim sorumlularının olacağı, veri girişi testi yapılacağı söylendi.

CHP Genel Merkezi önceki yıllarda veri akışının sağlanamadığını belirterek oylama öncesi duyurduğu platformları aktif olarak kullanmadı. Kamuoyu ile veri paylaşımının yapıldığı 2023 seçimlerinin ilk turundaysa önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce olduğu duyuruldu, günler sonra farkın kapandığı bildirildi.

Seçimde yapay zeka modası

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Onursal Adıgüzel “Seçimde gerekirse yapay zeka kullanacağız” açıklaması yapmıştı. Gerçekte olansa seçim gecesinde Anadolu Ajansı’na alternatif oluşturmak amacıyla kurulan Adil Seçim Platformu’nun çökmesi ve sağlıklı veri akışı sağlanamaması olmuştu.

‘Öndeyiz’

Yerel ve genel seçimlerde her adayın, “oylarımızı çaldırmayacağız” söyleminin ardında yatan bu plansızlık son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendini gösterdi. Nitekim benzer söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun seçim gecesi “öndeyiz” tweeti de boşa çıktı. Genel Başkan Yardımcısı iki tur arasında değişti.

14 Mayıs seçimi öncesinde sandık güvenliğiyle ilgili yapılan açıklamalarda CHP; tüm akıllı telefonları müfettişe, altılı masa ve üyelerini de dev bir hesap makinesine benzeterek seçimin ne kadar güvende olduğu anlatma çabasındaydı.

14 Mayıs’ta ilk turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel “Seçmen listelerini ve anormal seçmen sonuçlarını takip eden güçlü bir mühendis ekibimiz var” açıklaması yaptı. CHP genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel, seçim gününe ilişkin sandıklarda 563 bin 754 görevlinin hazır olduğunu açıkladı. CHP kurmayları, seçim günü “internet kesintisi” ya da “siber saldırılar” olursa B ve C planlarının olduğunu da ekledi.

İlk turun ardından CHP'deki görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel 14 Mayıs gecesi yaşananlar sebebiyle “Seçim sistemi dijital olarak sorunsuz işledi. Ben bilgi işlemciyim. Talimatı uyguladım” sözleriyle kendini savundu.

Tepkilerin odağındaki, CHP yönetiminin de tek günah keçisi ilan ettiği Adıgüzel’in ardından Devrim Barış Çelik göreve getirildi.