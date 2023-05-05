CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı: Seçim çadırımız ateşe verildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde CHP'nin seçim çadırına bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Ateşe verilen seçim çadırındaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlattı.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından "Bu ve benzeri provokasyonlar bizim güzel günlerin gelişine olan inancımızı azaltmaz, demokrasiyi içine sindiremeyen, ülkemizi ve milletimizi kutuplaştırma girdabına sokmak isteyen bazı çevrelere fırsat vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Cem Özçelik de saldırıya tepki gösterdi. Özçelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Ortaköy'deki seçim çadırımız bu sabah 06.30 sularında alçak provokatörler tarafından ateşe verilmiş. Bu saldırı girişimleri bize vız gelir! Coşkun akan bir su gibiyiz, önümüzde durmaya gücünüz yetmeyecek" dedi. (ANKA)