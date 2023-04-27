CHP Ataşehir binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili 6 gözaltı

İstanbul'da CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı. 6 kişinin silahla birlikte gözaltına alındığı duyuruldu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesi’ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına ilişkin çalışmalarda;

(M.E.D), (S.B), (C.S.B), (B.O), (Y.A) ve (E.E.G) adlı şüpheli şahıslar olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan (M.E.D), (S.B) ve (C.S.B)’nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."