'CHP Ankara İl Başkanlığı'nın aday tanıtım toplantısına Sadullah Ergin katılmayacak' iddiası

DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden Ankara milletvekili adayı gösterilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik tepkiler sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP Ankara İl Başkanlığının aday tanıtım toplantısı bugün saat 16.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Ankara İl Başkanlığı CHP listesinde yer alan tüm adaylara davetiye gönderdiği öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, toplantıya, kendisi de Ankara’da CHP listesinden milletvekili adayı olan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’in katılacağı öğrenilirken, Sadullah Ergin’in henüz net bir yanıt vermediği öğrenildi. Ergin’in, yaşanan tartışmalar nedeniyle toplantıya katılmama eğiliminde olduğu belirtilirken, gerekçe olarak da bugün saat 12.00’de Bilkent Otel’de düzenlenecek DEVA Partisi İl Başkanları toplantısını gerekçe gösterebileceği belirtiliyor.