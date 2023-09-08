CHP Akşener'in danışmanını transfer etti: CHP'den adaylık teklifine yalanlama

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İYİP'in Bursa Milletvekili adayı ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı İbrahim Alagöz CHP’ye katıldı.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Alagöz’e rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Akşener’in söz konusu transfere ilişkin “Hayırlı olsun” yorumunda bulunduğu öğrenildi.

Alagöz’ün iddiasına göre kendisini CHP’ye Kılıçdaroğlu davet etti. O da teklifi kabul etti. Alagöz transferle ilgili “Kılıçdaroğlu bizzat aradı ve davet etti. Gittik, göçmen konularını görüştük. Bursa’yı konuştuk. Bir daha davet etti. Dedi ki ‘İbrahim bey, sizinle çalışmak isterim’ Ben de ‘Tabii ki’ dedim. Birkaç gün süre istedim. Genel başkanımla görüştüm. Müsadesini aldım” dedi.

'CHP'liler adaylık teklif etmediklerini söylüyor'

Alagöz'le arasınd'a geçen diyaloğu yazısına taşıyan Saymaz, Alagöz'ün Nilüfer Belediye Başkan adaylığının söz konusu olduğunu aktardı. Alagöz, adaylığın kendine Kılıçdaroğlu tarafından teklif edildiğini iddia etti.

Söz konusu iddiayı CHP Genel Merkezi’ne de sorduğunu belirten Saymaz, "CHP’liler adaylık teklif etmediklerini, ancak Alagöz’ün böyle bir talebinin bulunduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Alagöz'ün transferine CHP’nin Bursa milletvekillerinin de karşı olduğu belirtiliyor. Bir milletvekilinin “Adayların genel başkan tarafından belirlenmesi doğru değil” dediği ifade edilerek, Alagöz’le ilgili itirazını CHP’ye bildirdiğini ifade ediyor.