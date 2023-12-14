CHP adaylarını duyurdu: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan...

Yerel seçimde adayların belirleneceği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Toplantıda 226 il ve ilçede belediye başkan adayları belirlendi.

Bugün saat 17.00’de toplanan CHP Parti Meclisi’nde 200’ün üzerinde il ve ilçe için belediye başkan adayları gündeme geldi.

PM’de yapılan oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partinin resmen belediye başkan adayları olarak belirlendi. Balıkesir adayı eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bursa adayı eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Bolu adayı olarak belirlendi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP adayları şöyle: