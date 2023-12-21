CHP 126 adayını daha açıkladı: 3 büyükşehir ve 6 ilin adayları belli oldu

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için il ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemeye devam eden CHP, aralarında büyükşehir belediye başkanı adaylarının da bulunduğu 126 adayını daha açıkladı.

14 Aralık'ta 226 il ve ilçede belediye başkan adaylarını belirleyen CHP, bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün yeniden toplandı. CHP Parti Meclisi’nde (PM), 2024 yerel seçimleri için 35 seçim bölgesinden 126 il ve ilçe için belediye başkan adayları açıklandı.

3 büyükşehir, 6 il adayı belli oldu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel tarafından yapılan açıklamaya göre; 3 büyükşehirin belediye başkan adayı belli oldu. CHP'nin Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı Cevat Öncü oldu.

Yücel, 6 ilden gösterilecek adayları da açıkladı. Buna göre, Çanakkale adayı Muharrem Erkek, Kırşehir adayı Selahattin Ekicioğlu, Bartın adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasya adayı Turgay Sevindi, Ardahan adayı Faruk Demir, Kütahya adayı ise Eyüp Kahveci oldu.

CHP'nin belirlediği adaylar şöyle: