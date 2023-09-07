Chevron'un Avustralya'daki tesislerinde yapılacak grev yarına ertelendi

ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki tesislerinde bugün başlayacağı açıklanan grevin yarına ertelendiği duyuruldu.

Avustralyalı ekonomi gazetesi Financial Review'in haberine göre, Chevron çalışanlarını temsil eden Offshore Alliance (OA) sendikalar birliği ile patron temsilcileri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

OA sendikalar birliği, "Avustralya Endüstriyel İlişkiler Mahkemesi (Fair Work Commission) nezdinde devam eden görüşmelerdeki ilerlemeler göz önüne alınarak", sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinde bugün başlaması planlanan grevin yarın yerel saatle 06.00'ya kadar ertelendiğini bildirdi.

Chevron Avustralya'nın sözcüsü de söz konusu kararı doğruladı.

Chevron, 1952'den bu yana faaliyet gösterdiği Batı Avustralya Eyaleti'nde, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 7'sini sağlayan "Wheatstone" ve "Gorgon" LNG tesislerini işletiyor.

Çalışanların greve yarın başlaması halinde bir hafta boyunca günde ortalama 10 saat boyunca yapılacak iş bırakma eyleminin, 14 Eylül'den itibaren 2 hafta sürecek 24 saatlik eyleme dönüşmesi bekleniyor. Chevron'un Avustralya'daki çalışanları, 7 Eylül'de greve gideceğini duyurmuştu. (AA)