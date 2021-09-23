Che'nin katili eski CIA ajanına 'madalya'!

Küba Devrimi'nin önderlerinden Ernesto 'Che' Guevara'nın ölümündeki rolüyle bilinen eski CIA ajanı Felix Rodriguez'e ABD'nin Florida eyaletinin valisi Ron DeSantis tarafından geçen hafta "özgürlük madalyası" verildi.

DeSantis geçen hafta Perşembe günü madalya taktığı Rodriguez ile fotoğrafını Pazartesi günü sosyal medya hesabından paylaştı ve Rodriguez'in CIA'deki kanlı geçmişinden övgüyle söz etti.

Devrimden önce Küba'da Batista rejiminin bakanlarından birinin yeğeni olan Rodriguez, Küba devrimi sonrası ABD'ye kaçmış ve CIA ile birlikte Domuzlar Körfezi işgal girişiminde yer almıştı. Rodriguez 1967 yılında Bolivya'da Che Guevara'nın yakalanması için CIA tarafından tutulmuştu. Rodriguez'in Guevara'nın katledilmesi öncesinde yanında çekilmiş bir fotoğrafı bulunuyor.

Daha sonra Guevara'nın infazına karşı olduğunu, onu sorgulamak istediğini iddia etse de Rodriguez görevdeki albaya "Size erkek sözü veriyorum, Che Guevara'nın cesedini size getireceğim" demişti. Kübalı devrimci Bolivya ordusundan Mario Terán'ın ateş ettiği silahla öldürülmüştü.

Florida Valisi'nden 80 yaşında "özgürlük madalyası" alan Rodriguez ayrıca eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde ortaya çıkan İran-kontra skandalında da yer almıştı. İrangate olarak da bilinen skandalda Reagan yönetiminin İran'a yasadışı silah satışından elde edilen gelirle Nikaragua'da anti-komünist grupları desteklediği ortaya çıkmıştı.

Rodriguez ayrıca CIA'ın Orta ve Güney Amerika'da anti-komünist kontgerillaları fonlamak için uyuşturucu kartelleriyle bağlantısının üstünü örtmek amacıyla işlenen DEA ajanı Kiki Camarena cinayetinde de adı geçen bir isimdi. Rodriguez cinayet sırasında Meksika'da olmadığını ileri sürmüş, CIA de cinayetle ilgili hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Öte yandan "CIA kasabı" diye nitelendirilen Rodriguez'e madalya veren Florida Valisi DeSantis'e eyaletteki desteğin son aylarda Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak önemli ölçüde düştüğü biliyor. Florida Covid-19 vaka ve ölüm oranları ABD'de en yüksek eyalet.