Küba Devrimi'nin önderlerin Ernesto 'Che' Guevara 93 yıl önce bugün Arjantin'in Rosaria şehrinde dünyaya gelmişti.

Küba Devrimi'yle bütün dünyada devrimciliğin sembollerinden biri olan Che, yaşamını devrim mücadelesine adadı.

Yoldaşı Fidel onun için "en eğitimli ve en iyi stratejist" diyordu...

Küba'daki zaferin ardından durmadı, işçilerin iktidarı için başka coğrafyalarda devrim mücadelesine atıldı.

Latin Amerika'nın ABD emperyalizminden kurtuluşu için çıktığı yolda, bir CIA operasyonuyla katledildi.

Ancak Che ölümünün ardından da devrim inadının simgesi olarak tüm dünyada saygıyla anılmaya ve mücadelesiyle örnek olmaya devam etti.

Anısına saygıyla... İyi ki doğdun Che!

Küba Dostluk Derneği de Che için bir mesaj paylaştı: