Che etkinliklerle anıldı

Ernesto “Che” Guevara, ölümünün 54. yıldönümünde, José Martí Küba Dostluk Derneği’nin (JMKDD) düzenlediği etkinliklerle anıldı.

Bu kapsamda ilk etkinlik, JMKDD’nin Ankara’daki genel merkezinde, Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Núñez’in, büyükelçilik çalışanı Kübalıların ve Küba dostlarının 7 Ekim Perşembe günü akşamı JMKDD Genel Merkezi’nde buluşmalarıyla gerçekleşti.

Ankara'da JMKKD'nin genel merkezindeki etkinlikten...

Büyükelçi Amorós Núñez anma etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, Che’nin, ülkesi ve halkı için olan anlamına değindi.

Che’nin katledilmesinin ABD emperyalizminin Che’nin geride bıraktığı büyük mirası da ortadan kaldırma girişimi olduğunu belirten Núñez "Onlar Che’yi öldürmek istediklerinde onun düşüncelerini de öldürebileceklerini düşündüler ama tabii tam tersi oldu. Emperyalizme karşı, sömürüye karşı, eşitsizliklere karşı mücadele etme azmi ve devrimci düşünceler o günden bugüne çok daha fazla büyüdüler" dedi.

Küba Devriminde Che'nin en önemli önderlerden biri olduğunu vurgulayan Núñez "Biz Kübalılara göre ve inanıyorum ki aslında bütün dünya halkları için, Küba Devriminin ilerlemesinde Che’nin düşünceleri çok önemli bir role sahip oldu" dedi.

'Bu zorlu koşullarda Che'nin eserlerine sahip çıkmak büyük önem taşıyor'

Küba'nın bugün zorlu günlerden geçtiğini, pandeminin de derinleştirdiği bu zorlukların ortasında, ABD emperyalizminin uyguladığı ablukayı da sertleştirdiğini hatırlatan Büyükelçi Núñez, Küba'nın bu süreçte ABD'nin başka saldırılarıyla da karşılaştıklarını dile getirdi.

Böyle zor zamanlarda Che’nin düşüncelerine, onun inançlarına, onun bıraktığı esere yeniden dönüp bakmanın büyük bir önem taşıdığını ifade eden Núñez şöyle konuştu:

"Böyle zamanlarda eşitsizliklere karşı mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunun her zamankinden daha çok farkına varıyoruz. Çünkü pandemi döneminde bu aşı meselesinde de gördük. Aşının kullanımı konusunda çok büyük eşitsizlikler ortaya çıktı. Burada Che’nin 1964 yılında BM’de yaptığı bir konuşmayı hatırlatmak istiyorum. Emperyalizm karşısında dünya halklarının vereceği mücadelenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyordu bu konuşmasında. Che, dünya halklarının verdiği bu mücadelede Küba devrimini örnek aldıklarını söylüyordu. Küba halkının egemenlik için verdiği mücadelesinin öneminin altını çiziyordu. Şimdi ise bunun bugünkü karşılığı, hiç olmadığı kadar dünya halklarıyla dayanışmamızı güçlendirmek, bağımsızlığımıza, egemenliğimize sahip çıkmak, aşı meselesinde de olduğu gibi dünya halklarıyla dayanışmamızı güçlendirmek. Küba halkı için işte bu zor koşullarda Che’nin eserine sahip çıkmak büyük önem taşıyor."

Etkinlikte, JMKDD adına Nahide Özkan bir konuşma yaptı. Özkan “Dostlarımız bilirler, derneğimiz için Küba devriminin önderlerini konu alan anmalar yalnızca anmadan ibaret değildir. Yaşayan, soluk alan, mücadele eden Küba devrimiyle dayanışma misyonuyla hareket eden derneğimiz için bu anmalar pratik bir noktaya, devrimle ve sosyalizmle dayanışmanın nasıl daha fazla güçlendirileceği konusuna bağlanır" dedi.

'Küba Devrimi önderlerini hiçbir zaman efsaneleştirmedi'

“Bugün de öyle olacağından, Che’nin mirasının bize daha güçlü bir mücadele azmi vereceğinden kuşku duymuyoruz" diyen Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Che, çok yönlü, gelişkin kişiliğiyle olağanüstü bir figürdü. Henüz öğrencilik yıllarındayken bile şefkat ve bilgisini toplumun en yoksul kesimlerinden esirgemeyen adanmış bir hekim, hekimlik göreviyle katıldığı gerilla mücadelesinde cesaret ve aklıyla komutanlığa yükselmiş yetenekli bir asker, sosyalist Küba’nın ekonomik kalkınmasına kuramsal bir derinlikle kafa yoran çalışkan bir devlet adamı, emperyalizme en ufak taviz vermemeyi ve yoksul halklarla devrimci dayanışmayı ilke edinmiş yürekli bir diplomat, yüksek bir ahlak ve dayanışma duygusuyla donanmış yeni insanın yaratılması hedefine kendini adamış inançlı bir devrimci...

Küba devrimi, önderlerini hiçbir zaman efsaneleştirmedi. Onlar toplumun gözünde daima etten kemikten, öykünülebilir ve erişilebilir birer gerçek insan oldular. Küba devrimi halkına onlar gibi olabilme cüretini aşılayabildiği için bugünlere gelebildi.

Bu sağlıklı ve devrimci yaklaşım tüm insanlığın ortak yaklaşımı olmalıdır. Bizler birbirimize ve çocuklarımıza Che efsanesini anlatmak yerine onun gibi olma hevesini, onun gibi olunabileceği bilincini taşımalıyız.

Her geçen gün daha fazla eşitsizlik, daha fazla sömürü ve daha fazla yıkıma yol açan bu akıldışı düzenle mücadeleyi yükseltmek için de, emperyalizmin saldırılarına her geçen gün daha fazla maruz kalan Küba’yla dayanışmayı güçlendirmek için de buna ihtiyacımız var.

Che gibi olanların sayısı arttıkça büyük insanlık mutlaka kazanacak.

Yaşasın Küba devrimi!

Yaşasın sosyalizm!”

Antalya'da Che Guevara etkinliği

JMKDD’nin Antalya’da düzenlediği Che Guevara etkinliği 9 Ekim günü saat 18.00’de, Konyaaltı Nâzım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Tarık Akan Salonu’nda yine Büyükelçi Luis Alberto Amrós Núñez’in katılımı ile gerçekleşti.

Antalya Konyaaltı'nda düzenlenen etkinlikten...

Etkinlikte JMKDD Antalya temsilcisi Cem Taylan Erden de bir konuşma yaptı.

İstanbul'da iki etkinlik

İstanbul’da ise 9 Ekim ve 10 Ekim günlerinde iki ayrı etkinlik düzenlendi. İlk etkinlik 9 Ekim günü Adalar Müzesi’nde, ikinci etkinlik ise 10 Ekim günü saat 13.00’de Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Türkiye Komünist Gençliği’nin üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

NHKM Kadıköy'deki etkinlikten...

Büyükada'daki etkinlikten...

Büyükada'daki etkinlikten...

Kadıköy’deki etkinlikte öğrenciler, Che’nin devrimci mirasını üniversite ve lise öğrencilerine taşıma yönündeki isteklerini vurguladılar.