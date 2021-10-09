Devrimci direngenliğin en saf ifadesi: CHE

Fidel, Küba halkına Che’nin ölümünün ardında yaptığı konuşmasında, Che’nin Küba halkı için ne anlam ifade ettiğini anlatır. Che’nin Küba halkı için rol model olması gerektiğini vurguladığı konuşmasında bunu şöyle örnekler: “Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimiz sorulduğunda hiç duraksamadan demeliyiz ki Che’nin ruhuyla yetişmeliler”.

Che’nin insani bir model olduğunu ve devrimci direngenliğin en saf ifadesini taşıdığını söyler Küba halkına. Bugün dünya üzerinde emekten yana olan, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden herkes Fidel’in değerlendirmesine katılacaktır. Che’nin hayat hikayesine baktığımız zaman bu sözlerin Küba Devrimi’nin zafere ulaşmasından sonra yitip giden, devrim mücadelesinin en önemli komutanlarından birinin ardından söylenen iyi sözlerden ibaret olmadığını anlarız.

Devrimci doktor

Ünlü bir araştırmacı olmanın, insanlığın yararına olacak bir şey bulmak için yorulmadan çalışmanın hayalini kurarak çıktığı yol Ernesto Guevara de la Serna’yı Latin Amerika halklarının yaşadığı yoksulluk, açlık, hastalıklar, parasızlık yüzünden bir çocuğun tedavi edilememesiyle ve insan hayatının çok çarpıcı biçimde değersizleşmiş olması durumuyla karşılaştırır. Yola çıkarken sahip olduğu insani değerler bir doktor adayı olarak ideallerinin belirginleşmesini, bilim insanlarının birikimlerini halkın yararına kullanması gerektiği inancını pekiştirir.

Gittiği ülkelerde tanık olduğu emperyalizm destekli darbeler ve bu saldırılara karşı, eşitlik ve özgürlük için mücadele eden insanlar onu siyasi mücadele ile de tanıştırır. Devrimin gerekliliklerini bilim insanı olarak önüne koyduğu görevlerin önüne koyar. Küba Halk Sağlığı Bakanlığı’nın bir eğitim kursunun açılışındaki konuşmasında bunu şöyle özetler: “Devrimci bir doktor veya devrimci olmak için sahip olmanız gereken ilk şey devrimdir.”

Meksika’da Fidel ile tanıştıktan sonra belirli bir disiplini, perspektifi ve sağlam bir önderliği olan, kendi yurdunda büyük ölçüde karşılık bulmakta olan örgütlü bir mücadele pratiği ile tanışır. Bu pratiğin zafere ulaştığı süreçte ve hemen sonrasında çok kritik görevler alır. Kübalılar ona bugün de bilinen ismini “El Che”yi verirler ve Küba vatandaşı kabul ederler.

Yeni insan, gönüllü çalışma

Devrimin zaferinden hemen sonra eşit ve özgür bir ülkenin, aynı zamanda yanı başında ciddi bir emperyalist tehditle yaşayan, kaynakları kıt bir ülkenin gereksinim duyduğu insan gücü ve düşünsel üretimin sağlanması en önem verdiği başlıktı. “Yeni insanın” yaratılması konusunda hem rol modeldi hem de Küba devriminin önderliği arasında yeni insana dair en çok kafa yoran kişiydi. İdeolojik olarak donanmış, inanmış ve devrime adanmışlığını diri tutan bir halk olmaksızın devrimin ayakta kalmakta zorlanacağına inanıyordu.

Bu sebeple devrimci mücadeleye, devrime olan inanç konusuna ayrı bir önem vermeye devam etti. Gönüllü çalışma konusunda bir fabrikalarda, tarlalarda onu gördü Küba halkı. Çalışma kavramına yeni anlamlar kazandırdı. Belirli bir alanda deneyim ve bilgi sahibi olan birinin bütün bilgisini, uzman olduğu alanda, olanca gücüyle halkın yararına, sosyalizmin inşası ve korunmasına harcaması gerektiğini savunurken bunu aynı zamanda işçi sınıfını bir arada tutacak yegâne güç olarak tanımlıyordu.

İşçi sınıfı enternasyonalizmi

Fidel, İşçi sınıfı enternasyonalizmi denildiğinde Che’nin yaratmış olduğu örneği aşabilecek başka bir örnek bulunmadığını söyler. Che’nin Fidel ile Latin Amerika’daki devrimci mücadelelere vermiş olduğu destekler önemli olsa da nerede ezilen bir halk ve eşitsizlik varsa orada zafere ulaşması gereken bir mücadele vardır diye düşünen Che, önce Kongo’ya daha sonra Bolivya’ya geçti. Bolivya’da mücadeleyi örgütlemeye çalışırken emperyalist güçler ve işbirlikçileri tarafından katledildi.

Emperyalizmin Che’yi katletmekteki amacı kuşkusuz sadece bir devrimciyi ortadan kaldırmak değildi. Bugün bütün emekçilerin, devrimcilerin örnek aldığı, devrimci mücadelenin ve devrimci direngenliğin en saf ifadesini, devrimci mücadelede örnek bir devrimciyi ortadan kaldırmaktı. Bunda başarılı olamadıklarını Küba halkının tüm insanlık dışı saldırılara rağmen dimdik ayakta durmasından ve hemen bütün coğrafyalarda devrimci mücadeleye inananlar için Che’nin güçlü bir sembol olmaya devam etmesinden biliyoruz.