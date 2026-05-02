ÇHD'den 1 Mayıs raporu: 14 kişi tutuklandı, Boğaziçi Köprüsü'nde gözaltına alınanlar adliyede

Çağdaş Hukukçular Derneği, 1 Mayıs eylemleri ve öncesindeki operasyonlarda gözaltına alınan 576 kişiden büyük bölümünün serbest bırakıldığını açıkladı. Köprüde gözaltına alınan 46 kişi hariç işlemler tamamlanırken, bazı yurttaşlar için tutuklama ve ev hapsi kararları verildi.