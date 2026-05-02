1 Mayıs'ta Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kentte yapılan eylemlerde 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve İşçi Öğrenci Birliği üyesi 60 kişi, sabah saatlerinde Beşiktaş'ın farklı sokaklarından Taksim'e yürümek isterken, polisin müdahalesi sonucu yaklaşık gözaltına alınmıştı.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, parti üyesi 42 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. İşçi Öğrenci Birliği'nden yapılan açıklamada ise serbest bırakılanlara gözaltına alınırken ters kelepçe uygulanmasına dikkat çekildi.