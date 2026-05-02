  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Yükleniyor...

1 Mayıs'ta Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ın farklı sokaklarından Taksim'e yürümek isterken gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi ve İşçi Öğrenci Birliği üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf: ANKA

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 02.05.2026 , 07:19

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kentte yapılan eylemlerde 575 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve İşçi Öğrenci Birliği üyesi 60 kişi, sabah saatlerinde Beşiktaş'ın farklı sokaklarından Taksim'e yürümek isterken, polisin müdahalesi sonucu yaklaşık gözaltına alınmıştı.

HKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, parti üyesi 42 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. İşçi Öğrenci Birliği'nden yapılan açıklamada ise serbest bırakılanlara gözaltına alınırken ters kelepçe uygulanmasına dikkat çekildi.

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.