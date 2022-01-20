ÇHD: Selçuk Kozağaçlı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Genel Başkan Selçuk Kozağaçlı’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak “Hapishane koşulları tutsakların sağlıklarını tehdit etmeye devam ediyor. Sorumlusu Adalet Bakanlığı ve uzun tutukluluğa neden olan yargı mensuplarıdır” dedi.

ÇHD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hapishane koşulları tutsakların sağlıklarını tehdit etmeye devam ediyor. Sorumlusu Adalet Bakanlığı ve uzun tutukluluğa neden olan yargı mensuplarıdır”.