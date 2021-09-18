ÇGD'den Hilal Kaplan'a 'ödül' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttığı yandaş medya ödülleri tepki konusu olurken, törende ödül alan isimlerden Hilal Kaplan, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) başarı ödüllerini hedef aldı.

Sosyal medyadan "Böyle olur 'fondaş medya'nın ödül töreni. CHP ve yurt dışından (Kandil dahil) fonlanmayan yok ama sorun Külliye’deki tören öyle mi? Ağlayarak gazetenize yazabilirsiniz" paylaşımında bulunan Kaplan'a yanıt veren ÇGD, "Derneğimiz ve Türkiye’de basın özgürlüğü mücadelesi veren basın emekçilerini, en iyi bildiği iş olan iftira atarak karalamaya kalkan Hilal Kaplan, böylelikle ‘ödülü’ne meşruluk kazandıracağı ve ‘saray yazıcı’lığından kurtulacağını zannediyorsa, geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

ÇGD açıklamasında "Geçmiş ödül listelerimizi araştırdığınıza göre, ÇGD'den ödül alma hasretinde olduğunuz belli. Ama şunu iyi bilin; ÇGD, 'saray yazıcısı' değil gerçek habercilik için mücadele eden gazetecilere ödül vermektedir" denildi.