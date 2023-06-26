ÇGD: Merdan Yanardağ, bir an önce serbest bırakılmalıdır

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

ÇGD’nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Sosyal medyadaki linç kampanyası ardından verilen gözaltı kararının hukuki gerekçeleri kamuoyuna açıkça anlatılmalıdır.

Anayasaya göre herkesin düşünce ve kanaatlerini sözle açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu unutulmamalı, Merdan Yanardağ, bir an önce serbest bırakılmalıdır.”