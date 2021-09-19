Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Buteflika toprağa verildi

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'in önceki gün 84 yaşında ölen eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

1999'da geldiği Cumhurbaşkanlığı görevine beşinci dönemde de devam etmekte ısrar eden Buteflika uzun süren halk protestolarının ardından Nisan 2019'da görevi bırakmıştı.

Buteflika bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un da katıldığı törenle toprağa verildi.

AFP'nin haberine göre Buteflika için düzenlenen tören önceki Cumhurbaşkanları için düzenlenen törenlerin aksine sade ve sessizdi. Buteflika'nın ölümü nedeniyle bayraklar yarıya indirildi ancak daha önce ölen ülke liderlerinin Buteflika için 8 gün yerine 3 günlük bir ulusal yas ilan edildi.

Cenaze canlı olarak televizyonlardan yayınlanmadı, törene sadece ulusal kamu yayın kuruluşunun katılmasına izin verildi.

Buteflika 2013 yılında geçirdiği felç yüzünden tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmış ve konuşma yetisini de etkileyen bu rahatsızlığının ardından kamuoyu önüne çok az çıkmıştı.