Cezayir'de orman yangınları: 7 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir radyosu Tizi Ouzou eyaletindeki ormanlarda dün akşamdan bu yana çeşitli alanlarda çıkan yangınların, ormanların bitişiğindeki çok sayıda evin yanmasına ek olarak, yedi kişinin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Sivil savunma ekipleri yangınları iki helikopter ve birkaç komşu devletten gelen takviyelerle söndürme çabalarını sürdürüyor.

Buna karşılık, en çok etkilenen Tizi Ouzou ilindeki orman valisi Yusuf Oud Muhammed, Cezayir televizyonuna yaptığı açıklamada, "yangınların yapay olduğunu" öne sürdü.

Operasyona Sivil Koruma Hava Grubuna ait iki helikopterin yanı sıra çok sayıda komşu valilikten itfaiye ekipleri de katılıyor.

Başkentin güneyindeki Medea vilayetinde yetkililer, yaklaşık 100 hektarlık ormanın yakılmasının arkasında olduklarından şüphelenilen üç kişinin tutuklandığını duyurdu.