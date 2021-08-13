Cezayir'de 22 kişi kundakçılık şüphesiyle gözaltına alındı

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de Pazartesi gününden bu yana 41'i sivil ve 28'i asker olmak üzere en az 69 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar devam ederken Perşembe akşamı Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune, devlet televizyonunda yaptığı bir konuşmada "yangınların çoğunun suç kaynaklı olduğunu" söyleyerek 22 kundaklama şüphelisinin 'yakalandığını' duyurdu.

Ülkenin başsavcısı Perşembe günü, bir grubun orman yangınlarını başlatmakla suçladıkları bir kişiyi linç ettiğinin iddia edilmesinden sonra soruşturma emri verdi. Çarşamba günü Tizi Ouzou bölgesinde 38 yaşındaki Cemal Ben Ismail'i döverek öldüren ve onu ateşe veren bir kalabalığın videoları çevrimiçi platformlarda yayılmıştı.

Orman yangınlarının dördüncü gününde, sivillerin ve askerlerin mücadeleye katıldığı birçok bölgede yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fransa, gönderdiği iki Canadair yangın söndürme uçağının Cezayir'e geldiğini de duyurdu, İspanya'dan iki, İsviçre'den bir tane daha uçak bölgeye gidecek. Cezayir'in Batı Sahra konusunda uzun süredir gergin olduğu komşu Fas da iki uçak sağlayarak yardım teklifinde bulundu.

Sıcak hava dalgası Akdeniz'i kavuruyor

Meteorologlar, bölgesel sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesini ve Cezayir'deki sıcaklıkların 50 santigrat dereceye ulaşmasını bekliyor.

Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 30 yangının kaydedildiği Tunus sınırının karşısında, Kairouan bölgesinde sıcaklık 50.3 santigrat ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Tunus'ta da Pazartesi gününden bu yana onlarca yangın kaydedildi.

İtfaiyecilerin bir gecede 500'den fazla alevle mücadele ettiği İtalya'da, Sicilya Çarşamba günü yeni bir Avrupa rekoru olarak 48.8 santigrat derece sıcaklık kaydetti.