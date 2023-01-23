Cezayir ile İtalya 5 mutabakat zaptı imzaladı

Cezayir ile İtalya arasında ekonomik ve sosyal alanları kapsayan 5 ortaklık ve işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkentteki Muradiye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Cezayir devlet televizyonuna göre, Muradiye Sarayı'nda gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından düzenlenen törende, Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach ile İtalya'nın petrol ve doğalgaz şirketi ENI arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Tebbun ve Meloni'nin hazır bulunduğu törende, doğalgaz taşıma kapasitelerinin arttırılması ve teknolojik çözümler yoluyla alevli gazların emisyonunun azaltılması alanında mutabakatlar imzalandı.

Öte yandan iki ülkenin uzay ajansları arasında barışçıl faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra Cezayir ile İtalya iş konseyleri arasında ortaklık ve işbirliği mutabakatı da imzalandı.

Ayrıca, iki ülke arasında 27 Ocak 2003'te yapılan Dostluk ve İyi Komşuluk Antlaşması'nın 20'nci yıldönümü dolayısıyla ortak bir deklarasyon yapılması da imzalanan ortaklık ve mutabakat zabıtlarının arasında yer aldı.

İtalya Başbakanı Meloni, bazı bakan ve patronlardan oluşan üst düzey bir heyetle dün akşam Cezayir'e gelmişti.