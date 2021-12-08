Cezalarda büyük artış: 'Yargıtay kararına rağmen taşeron işçilere tebligat dağıttırılıyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son zamanlarda büyük oranda artış gösteren trafik cezalarına dikkat çekti.

HGS cezalarının tebligatında yaşanan sorunlara ilişkin bir belgenin içeriğini de basın mensuplarına okuyan Gürer, HGS cezalarının arttığını, bunların adreslerine teslim edilmesinde, PTT’nin kadrolu elemanlarının yeterli olmaması nedeniyle Yargıtay kararına rağmen tebligatların taşeron firma elemanlarına yaptırıldığını belirtti.

Otomatik geçiş sisteminde (OGS) sürücünün telefonuna bilgi ulaştırıldığını ve sürücünün daha sonra gidip OGS parasını yatırabilmesine olanak tanındığını anımsatan Gürer, HGS’de böyle bir sistemin olmamasının büyük mağduriyetler yarattığını anlattı.

'118 liralık ceza, 1300 lira oluyor'

Çok sayıda tebligat olması ve bu tebligatları dağıtacak personel konusunda sıkıntı yaşanması nedeniyle yaşanan sorunların önemli boyutlara ulaştığına işaret eden Gürer, "HGS cezasıyla ilgili 2 ay para yatırmayan sürücüye icra takibi başlatılıyor. 118 liralık geçit ücreti 1300 liraya çıkıyor. Vatandaşa yazık değil mi, 2 ay olacağına 6 ay olsun. 6 ay bekle, para yatırmazsa ondan sona icra işlemlerine başla" ifadelerini kullandı.

'Taşeron firma çalışanlarına tebligat dağıttırılması yasaya aykırı'

Gürer, Yargıtay’ın daha önce aldığı karara göre PTT’de taşeron firma çalışanlarına, 7201 sayılı Kanuna göre tebligat yapma görevi verilemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen, ortan HGS cezalarının tebligatında taşeron firma çalışanlarının görevlendirilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti. Gürer, “Yargıtay kararına rağmen neden taşeron firma çalışanlarına tebligat yaptırıyorsunuz? HGS’de çok ceza kesildi, bunlar icraya düştü. İcraya düşünce para lazım; işte bu fırsatçılıktır” diye konuştu.

Ankara-Niğde otoyolunda yolcu geçiş garantisiyle ilgili rakamların açıklanması için Ulaştırma Bakanlığına yazılı soru önergesi verdiğini ifade eden Gürer, "Buradan geçmeyen aracın parasını vatandaşın cebinden çıkarmak için adım başı cezalar yazılıyor. Bu da bir fırsatçılıktır" dedi.

Gürer, yurttaşların keyfi olarak trafik cezası kesildiği yönünde şikayetlerde bulunduğunu da anlattı.