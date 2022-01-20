'Ceza yönetmeliğinizi de infaz komisyonlarınızı da kabul etmiyoruz!'

İzmir Tabip Odası’nda bugün İzmir Sağlık Platformu tarafından aile hekimliği sağlık sisteminde "Ne ceza Yönetmeliğinizi, Ne İnfaz Komisyonlarınızı Kabul Etmiyoruz!" başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, "Aile hekimliği sistemi uygulanmaya geçtiğinden bu yana ne yazık ki sistem oturtulamadı. Günübirlik alınan saha gerçekliğinden kopuk kararlar ve uygulamalar bu alanda bir kaosa yol açtı. Yaşanan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmazken, aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük haklarında ve ekonomik koşullarda giderek gerilemeler yaşanmış, bir yandan da her gün yeni bir angarya oluşturularak iş yükü artırılmıştır. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları yeni düzenleme ile sorunlarının çözüleceğini beklerken 30 Haziran 2021’de yayınlanan yeni sözleşme yönetmeliği ile eski uygulamalardan bile daha geriye giden düzenlemeler ile karşılaştılar. Yönetmeliğin temelinde, susturma, cezalandırma ve mevcut kaotik durumu daha da derinleştirilen hükümler bulunmakta. Buna yönelik tepkiler dile getirildi, basın açıklamaları yapıldı, tüm ülkede iş bırakmalar gerçekleştirildi. Hâlâ taleplerimizi görmezden gelen yöneticilere seslenmek istiyoruz. Bu yönetmelik geri çekilene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz" dedi.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

"Uzun zamandır yaşanan hak kayıplarını gidereceği ve mali, sosyal, özlük haklarında iyileştirme yapılacağı umuduyla beklenen yeni aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği, 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlandığı haliyle; sömürüye, susturmaya ve cezalandırmaya yönelik maddeleriyle çalışanların hiçbir beklentisini karşılamamıştır. Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının emeklerinin hiçe sayıldığı, iş güvencelerinin ellerinden alındığı, ceza yönetmeliği olmanın ötesine geçemeyen bu yeni yönetmelik, beklenti ve taleplerinin karşılanması bir yana, bir öncekinden daha da kötü bir düzenleme getirmiştir. Yapılması mümkün olmayan HYP tanımlaması, negatif performans uygulamasıyla zaten ağır olan şartlar iyice ağırlaştırıldı. Aile hekimlerine sosyal medya yasağı ile tehdit edildi. Valilikler aradan çıkarılıp sözleşme yetkisi, denetleme yetkisi sağlık müdürlüğüne devredildi. Bu sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonla sınırları ve gerekçesi belirsiz sözleşme iptalleri yetkisi verildi. Geldiğimiz noktada bazı illerde bizlerin en başından karşı çıkıp, sakıncalarını dile getirdiğimiz ceza yönetmeliğinin hukuksuzluğunu en somut şekilde ortaya koyan sözleşme yenileme değerlendirme komisyonlarının kurulduğunu gördük. Bu hukuksuz ve keyfi kararlar üzerine TTB, sendika, dernekler ve federasyonların büyük tepkisi sonunda yanlıştan dönüldü ve arkadaşlarımızın sözleşmeleri yenilendi. Ancak bu yönetmelik ortada durduğu sürece her sözleşme dönemi başka bir ilde aynı sorun, aynı hukuksuzluk, aynı keyfiyet devam edecek. Bunu kabul etmiyoruz. Pandemi sürecinde özveri ile hizmet sunan, olumsuz fiziki koşullarda hizmet veren, angaryalarla boğuşurken, özlük hakları giderek ellerinden alınan aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının ceza yönetmeliğinin hukuksuz maddelerine göre ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasını, anlamsız ceza puanlama sistemiyle sözleşmelerinin feshedilmesini kabul etmiyoruz.

Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmelidir. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının sözleşme yenilememe tehditleri ile susturacaklarını, korkutacaklarını, biat ettireceklerini düşünenlere, Aile sağlığı merkezlerinde 16-27 Ağustos tarihlerindeki iş bırakma eylemlerinde, bir çok ilde yapılan basın açıklamalarında, sağanak yağışa rağmen 27 Kasım2021 Ankara Beyaz Forum’da ve 4 aralık 2021’ de Gündoğdu’da meydanları dolduran sağlık emekçisinin kararlılığını, İzmir Sağlık Platformu bileşenleri olarak bir kez daha kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı’na hatırlatıyoruz. Öte yandan, Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışanların mali, özlük ve sosyal haklarında düzenlemeler yapılmalı; her gün katlanarak artan sağlıkta şiddet olaylarının önlenebilmesi için etkili sağlıkta şiddet yasası bir an evvel çıkartılmalıdır. İzmir Sağlık Platformu olarak ceza yönetmeliği geri çekilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."