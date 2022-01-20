'Ceza yönetmeliğinizi de infaz komisyonlarınızı da kabul etmiyoruz!'

İzmir Tabip Odası’nda bugün İzmir Sağlık Platformu tarafından aile hekimliği sağlık sisteminde "Ne ceza Yönetmeliğinizi, Ne İnfaz Komisyonlarınızı Kabul Etmiyoruz!" başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, "Aile hekimliği sistemi uygulanmaya geçtiğinden bu yana ne yazık ki sistem oturtulamadı. Günübirlik alınan saha gerçekliğinden kopuk kararlar ve uygulamalar bu alanda bir kaosa yol açtı. Yaşanan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmazken, aile sağlığı merkezi çalışanlarının özlük haklarında ve ekonomik koşullarda giderek gerilemeler yaşanmış, bir yandan da her gün yeni bir angarya oluşturularak iş yükü artırılmıştır. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları yeni düzenleme ile sorunlarının çözüleceğini beklerken 30 Haziran 2021’de yayınlanan yeni sözleşme yönetmeliği ile eski uygulamalardan bile daha geriye giden düzenlemeler ile karşılaştılar. Yönetmeliğin temelinde, susturma, cezalandırma ve mevcut kaotik durumu daha da derinleştirilen hükümler bulunmakta. Buna yönelik tepkiler dile getirildi, basın açıklamaları yapıldı, tüm ülkede iş bırakmalar gerçekleştirildi. Hâlâ taleplerimizi görmezden gelen yöneticilere seslenmek istiyoruz. Bu yönetmelik geri çekilene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz" dedi.
Basın açıklamasında şöyle denildi: