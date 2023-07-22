Çevreciler tepki göstermişti: Tuğba Özay tabiat parkındaki konserini iptal etti

Mersin Davultepe 100.Yıl Tabiat Parkı'ndaki doğa katliamına mahkemenin 'dur' kararı vermesine rağmen ihaleyi alan işletme kararı uygulamıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise konuya ilişkin hâlâ adım atmıyor.

Parkta faaliyete geçen Levanten Beach adlı işletme, deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında ve yumurtlama mevsiminde gece geç saatlere kadar yüksek sesli müzik yayını, konserler ve danslar organize ettiği için tepki çekiyor.

Konser iptal oldu

Levanten Beach adlı işletmede 21 Temmuz'da konser verecek Tuğba Özay, çevrecilerin talepleri sonrasında teşekkür mesajı paylaşarak konserini iptal ettiğini duyurdu.

Bakanlık hâlâ sessiz

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı tabiat parkının özelleştirilmesi sonrası yapılan işletmecilik sözleşmesindeki maddelere açıkça aykırı faaliyetler karşısında bakanlık sessizliğini koruyor.

Daha önce tabiat parkında yapılması planlanan etkinliklerden birkaçının daha iptal edildiği belirtiliyor.

İşletme ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki yakınlık sürekli konuşulurken, ÇAAŞ grup adlı şirketin faaliyetlerine neden engel olunmadığı sorusu bakanlığa sorulmaya devam ediyor.

Mersin Barosu ve Avukat Derya Demir adına açılan yürütmeyi durdurma talepli davada, mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen bakanlığın kararı uygulamadığı ve hiçbir işlem yapmadığı biliniyor.