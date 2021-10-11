Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin değiştirildiğini açıkladı.

Bakanlarla toplantı sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan, "İklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştığımız yeni yapısal düzenlemelerin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz" dedi.

İklim değişikliğiyle ilgili somut adımlar atacaklarını öne süren Erdoğan, "Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz" diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsü değiştirilecek

Erdoğan ayrıca İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün de Göç İdaresi Başkanlığı haline dönüştürüldüğünü söyledi.

Erdoğan "Böylece ülkemizin göç konusunda kapsamlı, etkin, hızlı hareket edebilmesi sağlayacak kurumsal kapasiteyi ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.