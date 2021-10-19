Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan Akdeniz'deki depremle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki 6 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" paylaşımını yaptı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ise "Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İlçedeki uzak mahalleler ve yayla yerleşimleriyle de irtibat halindeyiz" dedi.