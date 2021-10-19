AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08:32'de gerçekleşen depremin derinliği 9.59 km olarak açıklandı. Deprem Ege ve Akdeniz bölgelerindeki çok sayıda ilde hissedildi.

AFAD depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" sözlerine yer verdi.