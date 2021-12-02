Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’deki 12 araziyi satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir'in Çeşme, Gaziemir ve Bayındır ilçelerinde 12 kamu arazisini toplam 90 milyon 106 bin TL fiyatla satışa çıkardığı öğrenildi.

Bakanlık tarafından Çeşme'de satışa çıkarılan araziler arasında 5 konut alanı, 2 turizm tesisi alanı ve 1 makilik alan yer alıyor. Gaziemir'de 3 konut alanı ve Bayındır'da ise 1 sanayi alanı satış listesinde bulunuyor. Alınan bilgiye göre, satış fiyatları 1 milyon 614 bin TL ile 21 milyon 717 bin TL arasında değişen 12 araziden toplam 90 milyon 106 bin 889 TL gelir elde edilecek.

Arazilerin satış toplantısının, 14 Aralık Salı günü saat 10:30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacağı belirtildi. (ANKA)