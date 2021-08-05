Çevre Mühendisleri Odası Başkanı: Termik santraldeki kömürü günlerdir tahliye etmeyenler suçludur

Dün büyük bir felaketin eşeğinden dönülen Kemerköy Termik santralinde ihmaller konuşuluyor.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kahraman Limak tarafından işletilen Kemerköy Termik Santrali yetkililerinin günlerdir süren yangına rağmen kömür stoklarını ortadan kaldırmayarak suç işlediklerini, buna göz yuman siyasi iradenin de bu suça ortak olduğunu belirtti.

Bu durum nedeniyle büyük bir felaketin eşeğine gelinirken, stokları eritmek için kontrolsüzce kömür yakılmasının çevreye büyük zarar verdiği belirtildi.

Kahraman'ın açıklaması şu şekilde:

"Büyük Endüstriyel Kaza mevzuatına göre Kemerköy Termik Santrali’nin yanıyor olması “büyük endüstriyel kaza” olarak adlandırılır.

Yurdun en yoğun orman alanında faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali’nin ve yakıtının sağlandığı kömür depo alanının olası yangına karşı acil eylem planına sahip olmadığı, santralde ve kömür depo alanının yanması ile ortaya çıkmıştır.

Yıllardır mevzuata aykırı izin ve lisanslarla halkı zehirleyen Kemerköy Termik santrali ve kömür stok sahasında kontrolsüzce yanan kömürün çevreye zararı yeni bir faciadır.

Limak tarafından işletilen Kemerköy Termik Santrali yetkilileri günlerdir süren yangına rağmen kömür stoklarını ortadan kaldırmayarak, suç işlemişlerdir. Buna göz yuman siyasi irade de bu suça ortak olmuştur.

Kontrolsüzce yanan kömürün çevresel zararları ile ilgili sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Limak yetkilileri halka açıklama yapmakla yükümlüdürler."