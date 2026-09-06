Cevdet Yılmaz’dan seçim takvimi açıklaması: ‘Meclis biraz öne alabilir’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçimlerin 2028’de yapılmasının öngörüldüğünü ancak tarihin TBMM kararıyla öne alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıklayan Yılmaz’a, program hazırlanırken hangi seçim takviminin esas alındığı soruldu.

Yılmaz, seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımıyla hareket ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada spekülatif bir varsayımın içinde olmadık.

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‘Meclis’in takdirinde’

Seçimin daha erken bir tarihe çekilmesi ihtimalini dışlamayan Yılmaz, bu konuda karar merciinin TBMM olduğunu söyledi:

Bu konular Meclis’imizin karar vereceği konu. Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis’in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük.

Yılmaz’ın açıklaması, iktidar cephesinde seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki önceki açıklamalardan farklı olarak, tarihin TBMM kararıyla öne alınabileceği seçeneğinin açık bırakılması bakımından dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin olağan takvimde 2028 yılında yapılması gerekiyor. Anayasa’ya göre TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar verebilmesi için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu, yani en az 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Meclis’in Cumhurbaşkanı’nın ikinci görev dönemi sırasında seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor. Bu nedenle seçim tarihinin Meclis kararıyla bir miktar öne çekilmesi, Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmaların da merkezinde yer alıyor.

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